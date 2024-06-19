شكرا لقرائتكم خبر عن تهيأة المنصات الرقمية لاستفادة ضيوف الرحمن من الخدمات التوجيهية والإرشادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي المنصات الرقمية والإعلام الحديث والتقانة والترجمة مع وصول طلائع ضيوف الرحمن للمسجد النبوي في الموسم الثاني للحج، للصلاة والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وزيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية، وذلك ليسهل انتفاع ضيوف الرحمن من خِدمات المنظومة الدينية والخدمات التوجيهية والإرشادية والتوعية الميدانية والدروس العلمية والمبادرات والمناشط الدينية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن خلال زيارتهم للمسجد النبوي ولتعميق الأثر الديني والمعرفي، وإيصال رسالة المسجد النبوي الوسطية مشارق الأرض ومغاربها.

وعززت وكالة المسجد النبوي جاهزية منظومتها الدينية لتفعيل الخطة التشغيلية الثالثة لمرحلة ما بعد أداء مناسك الحج، واستقبال طلائع ضيوف الرحمن المتعجلين في المسجد النبوي، الذين منّ الله تعالى عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما- . ‏وحثت جميع منسوبيها على مواصلة كافة الجهود الدينية وتكثيفها و تقديم الخدمات الدينية، وإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام في المسجد النبوي.

