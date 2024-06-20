شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار ورياح شديدة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من هطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان ، وهبوب رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الموج، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والحرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة ، وضمد، وبيش، والدرب، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

