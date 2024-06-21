شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تُشارك في الملتقى الكشفي العربي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في الملتقى الكشفي العربي الخامس للطرق التربوية، الذي تنظمه المنظمة الكشفية العربية في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة، في الفترة من 23 إلى 28 يونيو 2024.

ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز قدرات مفوضي البرامج والتدريب وتنمية القيادات، بالإضافة إلى الحماية من الأذى، ودعم برامج الكشافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمعيات الكشفية العربية، وكذلك تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم.



الملتقى الكشفي العربي

وأشار عبدالله بن صالح الخضير، مفوض تنمية المراحل بالجمعية، إلى أن الملتقى سيتناول عدة مواضيع هامة، منها: استشراف المستقبل في التربية (تقرير حول واقع الشباب العربي)، وضع خطط لتنفيذ مخرجات المؤتمر التربوي الكشفي العالمي الذي عُقد في باريس 2023، التحول الرقمي وأهميته للعمل المستقبلي، والتعريف بالأولويات الاستراتيجية الكشفية العالمية الجديدة. كما سيتم التعريف بالمنصات الكشفية التربوية العالمية، والمورد المعرفي للحماية من الأذى في البرنامج الكشفي، وتضمينها في المناهج الكشفية العربية المطورة.



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علاوة على ذلك، سيتضمن الملتقى معلومات حول المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 الذي سيعقد في القاهرة في أغسطس المقبل، وما تبقى من الفعاليات الكشفية العربية الكبرى في عام 2024.

بالإضافة إلى المبادرات الكشفية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وآليات تطبيقها، والتعرف على قواعد الحماية من الأذى في التجمعات الكشفية الكبرى، وتقييم وقياس الأثر التربوي للأنشطة الكشفية، واستعراض أفضل ممارسات الجمعيات الكشفية العربية في تطبيق السياسات العالمية مثل برنامج الشباب، مشاركة الشباب، القيادة في الكشافة، والحماية من الأذى.