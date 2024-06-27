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إقرار تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت إقرار تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، عقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أمس الأول، بحضور أعضاء المجلس، جلسة مجلس القضاء الإداري، أقر خلالها حركة نقل وتكليف القضاة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أنه جرى إقرار تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وتشكيل مكتب الشؤون الفنية، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية، بالإضافة إلى تكليف 20 قاضيا؛ للعمل في مختلف محاكم الاستئناف الإدارية وتوجيه 40 قاضيا؛ للعمل في المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة.

وقال الأحيدب «إن المجلس أقر حركة النقل السنوية لقضاة ديوان المظالم والتي شملت 84 قاضيا، وناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث يعقد مجلس القضاء الإداري جلساته بشكل دوري ويناقش من خلالها مستجدات القضاء الإداري ويقر ما يخصه من تشريعات وقرارات».

أبرز القرارات:

  • تشكيل مكتب الشؤون الفنية.
  • تسمية رؤساء ومساعدي محاكم:
  • الاستئناف والإدارية والتنفيذ الإدارية.
  • تكليف 20 قاضيا بمحاكم الاستئناف الإدارية.
  • توجيه 40 قاضيا في المحاكم الإدارية.
  • حركة النقل السنوية لقضاة ديوان المظالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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