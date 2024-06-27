رفع 60 ألف طن نفايات بمدن ومحافظات الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة الشرقية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة، 60 ألف طن من النفايات، و57 ألف متر مكعب من الأنقاض في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وترحيلها إلى المدفن الصحي بالدمام. وأوضحت الأمانة، أن الأعمال شملت خدمات الكنس الآلي واليدوي، وجمع ونقل للنفايات المنزلية، والتقاط النفايات المبعثرة، ورفع النفايات ذات الحجم الكبير، وغسل الأرصفة.

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