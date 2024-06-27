شكرا لقرائتكم خبر إلزام المقاولين وملاك المباني بالتعاقد مع ناقل للنفايات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت أمانة العاصمة المقدسة المقاولين وملاك المباني تحت الإنشاء بضرورة التعاقد مع ناقل نفايات، وفق ما ورد بدليل «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم»، الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك لضمان إتمام البناء بصورة نظامية، والتخلص من مخلفات البناء بالطرق السليمة.

وتهدف الأمانة إلى الحد من التشوه البصري، وضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم وتنظيمها، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحدة.

مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في الدليل، لتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات، والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، ورفع معدلات الامتثال.

وبينت الأمانة أن عدم التعاقد مع ناقل نفايات معتمد قد يعرض مالك المبنى لغرامه تصل إلى 2000 ريال، مع إلزامه بتصحيح المخالفة والتعاقد مع ناقل معتمد ومؤهل من قبل الأمانة.

داعية ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين، إلى الاطلاع على دليل «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم»، المتضمن عددا من المتطلبات والأحكام المتنوعة، وذلك خلال زيارة موقع الأمانة.

أبرز الأهداف