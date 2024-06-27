إلزام المقاولين وملاك المباني بالتعاقد مع ناقل للنفايات

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وتهدف الأمانة إلى الحد من التشوه البصري، وضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم وتنظيمها، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحدة.
مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في الدليل، لتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات، والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، ورفع معدلات الامتثال.
وبينت الأمانة أن عدم التعاقد مع ناقل نفايات معتمد قد يعرض مالك المبنى لغرامه تصل إلى 2000 ريال، مع إلزامه بتصحيح المخالفة والتعاقد مع ناقل معتمد ومؤهل من قبل الأمانة.
داعية ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين، إلى الاطلاع على دليل «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم»، المتضمن عددا من المتطلبات والأحكام المتنوعة، وذلك خلال زيارة موقع الأمانة.
أبرز الأهداف
- الحد من التشوه البصري.
- ضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم.
- وضع آليات التخلص النظامي منها.
- الحفاظ على الممتلكات.
- الحد من التعدي على المرافق العامة.
- تعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح.
- رفع معدلات الامتثال.
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