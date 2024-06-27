استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمكافحة المخدرات

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وأضاف أن لمكافحة هذه الآفة الخطيرة المزعزعة لأمن الأوطان، يتوجب على أجهزة الأمن والشرطة تطوير أدواتها وأساليبها ومواكبة الثورة التكنولوجية، للتصدي بكفاءة وفاعلية لهذا النوع من الجرائم، وأن توظف وسائل التقنية الحديثة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من قواعد البيانات المختلفة في أعمال الرصد والمتابعة والقبض وتقديم محترفي هذه الجرائم للجهات العدلية لتطبيق النظام بحقهم، وحماية المجتمعات وصون أمنها.
وقال، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، «إن حكومة خادم الحرمين الشريفين استشعرت خطر آفة المخدرات، وأولت القيادة اهتماما كبيرا بحماية شعبها ورعاية حقوقه وحماية مقدراته، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن وإفساد عقول أبنائه، حيث جاء إطلاق الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي حققت نتائج إيجابية ملموسة، وضربات قوية لمروجي ومهربي المخدرات.
نصائح الأمن العام:
- توخي الحيطة والحذر من هذه الآفة وأخطارها.
- دعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها.
- الإسهام بكل الإمكانات المتاحة للمواجهة.
- حماية المجتمعات من ويلاتها.
- النأي بالشباب عن مآسيها.
- تعزيز الوعي بأخطار المخدرات.
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