شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف عن تفاصيل طقس المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس في المدينة المنورة.

وأشار إلى رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

طقس المدينة المنورة كما سجل ارتفاعًا في الأمواج ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتراً /ساعة، على العلا والعيص وخيبر وينبع والرايس.

وتبدأ الحالة من الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

