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"الأرصاد" يكشف عن تفاصيل طقس المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس في المدينة المنورة.
وأشار إلى رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

طقس المدينة المنورة

كما سجل ارتفاعًا في الأمواج ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتراً /ساعة، على العلا والعيص وخيبر وينبع والرايس.
وتبدأ الحالة من الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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