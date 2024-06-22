تحت إشراف "إنفاذ".. "الغانم للمزادات " يعلن موعد إقامة مزاد علني على 11 فرصة عقارية "سكنية وزراعية وتجارية" بالمدينة المنورة

صحيفة الخليج 365: أعلنت مؤسسة الغانم للعقارات والمزادات العلنية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "النهضة" المدمج (حضوري وإلكتروني) وذلك يوم الاربعاء الموافق 2024/06/26الساعة: 04:00 عصراً حضوريًا في فندق المريديان بمنطقة المدينة المنورة و إلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات .

يطرح المزاد 11 فرصة عقارية سكنية وزراعية وتجارية نادرة في مواقع استراتيجية وحيوية في أهم الأحياء بالمدينة المنورة ، ويتكون العقار الأول من مزرعة تقع بحي الجصة بمساحة 82,296 متر مربع، والعقار الثاني مزرعة بحي الشريبات(المعروف بالعوالي) بمساحة إجمالية 19,455 متر مربع ، وبيت شعبيي بحي الدويخلة بمساحة 1500 متر مربع، و ,وعمارة سكنية تجارية بالمغيسلة بمساحة 272.4 متر مربع، ارضين سكنية مسورة الأولى بالشهداء بمساحة 570.57 متر مربع، والثانية ب أبو بريقاء بمساحة 537.5 متر مربع, وايضاً يضم المزاد خمس عمائر سكنية بمختلف الأحياء, الأولى بالعوالي بمساحة 387.2 متر مربع,الثانية بحي شمال شرق الدويخلة(المعروف بالملك فهد) بمساحة 625 متر مربع, الثالثة بالحرة القبلية (الدويمة) بمساحة 400 متر مربع,الرابعة بالدويمة بمساحة 182.81 متر مربع والخامسة بالتلعة بمساحة 161.74 متر مربع.

تقع العقارات بالقرب من أهم الطرق الحيوية الكبيرة كالدائري الثاني الرئيسي وطريق المطار ومحطة قطار الحرمين وممشى الهجرة ، وتتميز بقربها من الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء، مما يجعلها وجهة استراتيجية مميزة.

ويعتبر المزاد فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة المنورة، كما ترحب مؤسسة الغانم للعقارات والمزادات العلنية بالاستفسارات من خلال التواصل