الامارات | رياضيون: قرعة المنتخب «معقولة».. أبعدتنا عن أقوى فرق آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون: قرعة المنتخب «معقولة».. أبعدتنا عن أقوى فرق آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف رياضيون قرعة المنتخب في الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2026 التي أوقعته ضمن المجموعة الأولى في مواجهة إيران وقطر وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية بأنها سهلة نسبياً، كونها جنبته مواجهة أقوى منتخبات القارة التي لها خبرات كبيرة في كأس العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية، لافتين إلى أن المنتخب يواجه في الوقت ذاته في مجموعته منتخبات قوية لا يستهان بها مثل إيران وقطر وأوزبكستان، مشيرين إلى أن «الأبيض» أمام فرصة تاريخية وقوية للتأهل إلى كأس العالم، لذلك يجب عدم التفريط في هذه الفرصة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «مهمة المنتخب في الاستحقاق المرتقب في الدور النهائي في هذه التصفيات يتطلب التركيز وأهمية الإعداد الجيد من الجوانب كافة حتى يتمكن من تخطي منافسيه، وتحقيق إنجاز تاريخي جديد للكرة الإماراتية وتكرار سيناريو التأهل إلى كأس العالم 90 في إيطاليا».

وسحبت قرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026، أمس، في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، حيث وزعت المنتخبات الـ18 المشاركة إلى ثلاث مجموعات. على أن يقام الدور الحاسم خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يونيو 2025.

وكان المنتخب قد تأهل إلى هذه المرحلة، بعد تصدره المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة، بعدما فاز في خمس مباريات وتعادل في مباراة.

ووفقاً لنظام البطولة، فإنه يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، لتحجز ستة من المقاعد المتاحة للاتحاد القاري، بينما يتم التنافس على المقعدين المتبقيين، وستكون هناك فرصة للحصول على معقد إضافي خلال الملحق العالمي.

مجموعة معقولة

وأكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، سالم حديد أن مهمة المنتخب في التأهل إلى كأس العالم لن تكون مستحيلة، وأن المنتخب أمام فرصة العمر، والأمل سيكون كبيراً، لأن القرعة أوقعته ضمن مجموعة تُعدُّ معقولة، معتبراً أن المنافسة ستكون محصورة بين الإمارات وإيران وقطر وأوزبكستان.

فرصة تاريخية

بدوره، وصف اللاعب الدولي السابق والمشرف العام الأسبق للمنتخب الوطني، الدكتور حسن سهيل، فرصة تأهل المنتخب، بأنها «فرصة تاريخية»، وقال: «يجب الاستعداد للاستحقاق المقبل بكل تركيز من الجوانب كافة، لأن مجموعة المنتخب تحتاج إلى زيادة جهد وتركيز».

وطالب سهيل من اتحاد الكرة بوضع خطة كاملة، لتجهيز المنتخب للمرحلة المقبلة، وجدول متكامل حتى لو تتطلب الأمر تفريغ لاعبي المنتخب من المشاركة في بعض المسابقات مثل كأس رابطة المحترفين.

سهلة نظرياً

من جانبه، أكد المحلل الفني خالد عبيد أن المنتخب الوطني «وقع في مجموعة سهلة نظرياً، لكن عملياً تحتاج إلى عمل كبير وإعداد جيد لهذه المباريات»، مشيراً إلى أن «هناك منتخبات كانت مع الأبيض في التصفيات الأولى وتسببت في مشكلة، وهو ما يعني أن المباريات تحتاج إلى مجهود وعمل كبيرين».

وقال خالد عبيد: «مجموعة المنتخب على الورق قد تكون سهلة نسبياً، مقارنة بمواجهة منتخبات قوية مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، لكن يجب العمل بجد وتركيز، إضافة إلى الإعداد الجيد للبطولة، الوضع الآن مع اللاعبين والجهاز الفني، وضرورة عدم الخسارة في المباريات الخارجية بأي شكل، والتركيز من قبل الجهاز الفني على ثبات التشكيل في الفترة المقبلة، وعدم التغيير المستمر وهو ما شاهدناه كثيراً في الفترة الماضية».

وأضاف: «القرعة قد تكون أبعدت المنتخب عن منتخبات كبيرة ولها خبرات في كأس العالم، لكن في الوقت نفسه لا يجب أن نغفل المنتخبات الأخرى مثل المنتخب الأوزبكي بعد أن أصبحت مبارياته أشبه بالديربي مع المنتخب الوطني، لذلك يجب العمل بجد وتركيز، إضافة إلى الإعداد الجيد للمنتخب».

متفائلون بالأبيض

ووصف مدير المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، بدر حارب، مجموعة المنتخب بأنها في المتناول على الرغم من أنه لا توجد مجموعة سهلة ولا منتخب تضمن الفوز عليه في تصفيات كأس العالم.

وقال بدر حارب: «سبق للمنتخب أن لعب أمام قطر وإيران، وعملياً فإن الأبيض قادر على الفوز ومجاراة أي فريق حتى بطل آسيا المنتخب القطري».

وأضاف: «القرعة أبعدت المنتخب عن المنتخبات التي قد تشكل عقبة بالنسبة له في مبارياتها، مثل العراق، السعودية، أستراليا، اليابان، ويجب أن نكون متفائلين بالأبيض الإماراتي وباللاعبين خصوصاً أن نظام البطولة الجديد يسمح بصعود عدد كبير من المنتخبات، لذلك فإن الفرصة سانحة للأبيض».

جدول مباريات المنتخب في الدور الحاسم

. قطر - الإمارات (5 سبتمبر 2024)

. الإمارات - إيران (10 سبتمبر 2024)

. الإمارات - كوريا الشمالية (10 أكتوبر 2024)

. أوزبكستان - الإمارات (15 أكتوبر 2024)

. الإمارات - قيرغيزستان (14 نوفمبر 2024)

. الإمارات - قطر (19 نوفمبر 2024)

. إيران - الإمارات (20 مارس 2025)

. كوريا الشمالية - الإمارات (25 مارس 2025)

. الإمارات – أوزبكستان (5 يونيو 2025)

. قيرغيزستان - الإمارات (10 يونيو 2025)

قرعة المجموعات الثلاث

المجموعة الأولى:

. إيران وقطر وأوزبكستان والإمارات وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

المجموعة الثانية:

. كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعُمان وفلسطين والكويت.

المجموعة الثالثة:

. اليابان وأستراليا والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.