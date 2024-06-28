الامارات | 45 حادث دهس في الفجيرة خلال العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية مرورية وفقاً للكتاب الإحصائي الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء، تسجيل 45 حادث دهس من إجمالي الحوادث المرورية البالغة 11 ألفاً و162 حادثاً العام الماضي، نتجت عنها إصابة 197 شخصاً ووفاة سبعة مواطنين.

وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن حوادث الاصطدام جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة الحوادث المرورية، حيث بلغت 10 آلاف و753 حادثاً مرورياً، تلتها حوادث صدم الحيوان بـ163 حادثاً، ثم حوادث التدهور البالغة 160 حادثاً، وأخيراً حوادث السقوط البالغة 36 حادثاً.

وأوضحت الإحصائية تسجيل 30 إصابة بليغة نتيجة للحوادث المرورية، و44 إصابة متوسطة، و123 إصابة بسيطة.

وبيّنت أن مايو سجل ارتفاعاً في نسبة وفيات الحوادث المرورية، حيث بلغت فيه أربع وفيات، فيما سُجلت وفاة واحدة في كل من يناير ومارس وسبتمبر.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، بأن الالتزام بتطبيق قانون السير والمرور يعزز سلامة المركبات ومستخدمي الطريق، مؤكداً أهمية ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، إضافة إلى الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق.

كما أكد أهمية التحقق من صيانة المركبة، والالتزام بحدود الحمولة المسموح بها على سطحها (لا تتجاوز 106 سنتيمترات) لأن الحمولة الزائدة قد تؤدي إلى خلل في توازن المركبة، ما يصعّب السيطرة عليها.

وأشار الظنحاني إلى أهمية التأكد من صلاحية الإطارات دورياً، خصوصاً في فصل الصيف، لافتاً إلى أن مخالفة عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير، تُعرّض صاحب المركبة لغرامة مالية قدرها 500 درهم، وسحب أربع نقاط مرورية من رخصة القيادة.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة في إدارة المرور والدوريات، الحملة الفصلية الثالثة للعام الجاري، تحت شعار «صيف بلا حوادث» التي ستستمر ثلاثة أشهر، وذلك ضمن خطة حملات التوعية المرورية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي، تجسيداً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية وقطاع المرور والمتمثل في تمكين التنقل الآمن باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة، والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية.