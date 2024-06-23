السعودية | 12 فرصة عقارية بمزاد المُراد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - مزاد المُراد

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت شركة طيبة الخير للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد “المراد” المدمج (حضوري/ إلكتروني) وذلك يوم الأحد الموافق 30-06-2024 هـ حضوريًا الساعة: 04:00 م في قاعة القصر بفندق هيلتون بمدينة جدة، وإلكترونيًا عبر منصة الدال للمزادات.

يعرض المزاد فرصً عقارية مثالية وبمواقع استراتيجية في مدينة جدة التي تلبي تطلعات رجال الأعمال والمطورين على مستوى المملكة لتحقيق عوائد مستدامة.

يتضمن المزاد مجموعة من العقارات التجارية والسكنية منها مركزًا تجاريًا على مساحة أكثر من 5,400 م2 بموقع استراتيجي على طريق المدينة المنورة، وأرضً بمساحة 7,000 م2 بواجهة مثالية على شارع الكيال التجاري بحي الروضة أحد أرقى الأحياء بالمدينة، بالإضافة لمجموعة من العمائر والفلل السكنية والأراضي بأرقى أحياء جدة وأكثرها حيوية.

ويعتبر المزاد فرصة مثالية لرواد الأعمال والمطورين والباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة ، كما ترحب شركة طيبة الخير بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0547503444 – 0543564333.

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