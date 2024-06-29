"اوجيرو": عطل في سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات

اعلنت هيئة "اوجيرو"، في تصريح، أنه "طرأ عطل في سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات مما ادى الى توقف خدماتنا في المطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".

وأشارت الى ان "فرقنا تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة".