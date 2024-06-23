مهتم بالسفر "سعودي" يكشف قصة تعرضه للسرقة في برشلونة بأسبانيا.. ويوضح قيمة المسروقات

صحيفة الخليج 365 : روى المهتم بالسفر والسياحة ماجد الفهد، قصة تعرضه للسرقة في أسبانيا.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "أنا تعرضت للسرقة في برشلونة.. المسروقات جوالاتي آيفون 12 و 15 نسيتها مع سائق تاكسي.. القيمة التقريبية لها 11 ألف ريال".

وتابع: "تدرون إني جلست أكثر من 48 ساعة مشلول تماما بدونها، ما أقدر أراسل أحد ولا أتصفح أو أرسل إيميلات ولا أفتح بنوك وتطبيقاتها والمواقع عاجز عن الحركة تماما".

وتابع: "الجهاز الجديد يحتاج مصادقة والبرامج والمواقع تحتاج توثيق وكل موقع تطبيق بنكي يطلب رسائل والرسائل تحتاح شرائح والشرائح تستلزم حضورك أو التوثيق عبر أبشر أو نفاذ".

وأضاف: "توجهت بعد حادثة السرقة إلى المطار عشان ألحق رحلتي ووصلت بعد رحلة طويلة إلى الديار سالما غانما، وبدأ بعدها مسلسل جديد وطويل من البحث عن بدل فاقد للشرائح ثم شراء أجهزة جديدة ثم استرجاع الكثير والكثير من البيانات والذكريات والصور والمحادثات وكل ما يتعلق بحياتي خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أنه استطاع استرجاع كل شيء لجهازه، موضحا: " جهازي هذا ( حق السوشيال ميديا ) فكل شي رجع كذلك، لكنني فقدت إرثا عظيما من الصور والفيديوهات يمتد لأكثر من 15 عاما فيه الكثير من الذكريات الجميلة والتوثيق والأصحاب والأماكن واللحظات الحالمة".