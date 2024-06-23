شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الزكاة.. 29 يونيو انتهاء التقديم في برامج حديثي التخرج 2024م والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استقبال طلبات التقديم للانضمام في برامج حديثي التخرج (برنامج أمين، وبرنامج بناء الكفاءات) التي أعلنت عن إطلاقها مؤخرًا، وذلك حتى انتهاء مدة التقديم المقررة في 29 يونيو 2024م.
وتستهدف الهيئة من خلال البرنامجين الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير في أكثر من 30 تخصصًا جامعيًا، حيث تسعى الهيئة إلى التركيز على جانب بناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية للمتدربين في أساسيات العلوم الزكوية والضريبية والجمركية، وتحرص من خلال ذلك على استقطاب الكفاءات المتميزة من حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية؛ للانضمام لبرامج نوعية تسهم في إثراء مهاراتهم العلمية والعملية، وتتيح لهم فرصة التطبيق العملي في بيئة عمل متكاملة تمكنهم من إتقان المهارات المهنية والعلوم الجمركية المناسبة.
أوضحت الهيئة أن برنامج "أمين" يستهدف الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس لتدريبهم في مساري التفتيش الجمركي ومسار الوسائل الحية (K9)، في حين يستهدف برنامج "بناء الكفاءات"، النخبة من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير.
وحددت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" اشتراطات الانضمام في البرنامجين، من أبرزها أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس لبرنامج أمين، بمعدل لا يقل عن 2.8 من 4 أو 3.5 من 5، ومؤهل البكالوريوس أو الماجستير لبرنامج بناء الكفاءات، بمعدل لا يقل عن 3.2 من 4 أو 4 من 5 وألّا يكون المتقدم على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألّا يزيد عمر المتق عن 25 عامًا للحاصلين مؤهل البكالوريوس و27 عامًا لحملة الماجستير، وذلك أثناء التقديم على البرنامج.
أوضحت الهيئة أنه يُشترط أيضًا للقبول ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات التي تُقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز مرحلة الاعتماد والتدقيق، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، مؤكدةً أن القبول سيكون بالأفضلية، كما أن الملتحقين بالبرامج سيحصلون على مزايا، تشمل مكافأة شهرية، إلى جانب التأمين الطبي للمتدربين. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات القبول، والمزيد من المعلومات حول البرنامجين من خلال زيارة صفحة برامج "حديثي التخرج" المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدةً أن موعد انتهاء التقديم على البرامج سينتهي بتاريخ 29 يونيو 2024م.
وتستهدف الهيئة من خلال البرنامجين الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير في أكثر من 30 تخصصًا جامعيًا، حيث تسعى الهيئة إلى التركيز على جانب بناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية للمتدربين في أساسيات العلوم الزكوية والضريبية والجمركية، وتحرص من خلال ذلك على استقطاب الكفاءات المتميزة من حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية؛ للانضمام لبرامج نوعية تسهم في إثراء مهاراتهم العلمية والعملية، وتتيح لهم فرصة التطبيق العملي في بيئة عمل متكاملة تمكنهم من إتقان المهارات المهنية والعلوم الجمركية المناسبة.
برنامج "أمين"
أوضحت الهيئة أن برنامج "أمين" يستهدف الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس لتدريبهم في مساري التفتيش الجمركي ومسار الوسائل الحية (K9)، في حين يستهدف برنامج "بناء الكفاءات"، النخبة من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير.
وحددت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" اشتراطات الانضمام في البرنامجين، من أبرزها أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس لبرنامج أمين، بمعدل لا يقل عن 2.8 من 4 أو 3.5 من 5، ومؤهل البكالوريوس أو الماجستير لبرنامج بناء الكفاءات، بمعدل لا يقل عن 3.2 من 4 أو 4 من 5 وألّا يكون المتقدم على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألّا يزيد عمر المتق عن 25 عامًا للحاصلين مؤهل البكالوريوس و27 عامًا لحملة الماجستير، وذلك أثناء التقديم على البرنامج.
المقابلة الشخصية
أوضحت الهيئة أنه يُشترط أيضًا للقبول ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات التي تُقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز مرحلة الاعتماد والتدقيق، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، مؤكدةً أن القبول سيكون بالأفضلية، كما أن الملتحقين بالبرامج سيحصلون على مزايا، تشمل مكافأة شهرية، إلى جانب التأمين الطبي للمتدربين. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات القبول، والمزيد من المعلومات حول البرنامجين من خلال زيارة صفحة برامج "حديثي التخرج" المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدةً أن موعد انتهاء التقديم على البرامج سينتهي بتاريخ 29 يونيو 2024م.