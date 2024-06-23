ندوة علمية تناقش تطور العلاقة التاريخية بين المملكة والصين

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وشارك في الندوة كل من الدكتورة نورة اليوسف عن الصلات التجارية البحرية بين البلدين وآثارها الحضارية والاقتصادية، والدكتور صالح الصقري عن دور المكتبات الصينية في الاهتمام بالمخطوطات العربية، وأحمد التريمي عن التراث العربي في الصين.
وتناولت الندوة العلاقة التاريخية بين المملكة والصين، وتطورها عبر العقود، والتبادل الاقتصادي والثقافي، وفي القرن الـ21 تعززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال عدد من الاتفاقيات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، كما شارك البلدان في مبادرات تهدف إلى تعزيز التجارة العالمية، حيث تشمل المشاريع المشتركة وتطوير الموانئ والسكك الحديدية والمناطق الصناعية، وفي مجال التبادل الثقافي والتعليمي، أسهمت التبادلات الثقافية والبرامج الأكاديمية في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين، كما أن رؤية المملكة 2030 عززت الأهداف الاقتصادية مع الصين في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.
أبرز محاور النقاش:
- الصلات التجارية البحرية بين البلدين وآثارها الحضارية والاقتصادية.
- دور المكتبات الصينية في الاهتمام بالمخطوطات العربية وآثارها في المحافظة على التراث العربي.
- التراث العربي في الصين.
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