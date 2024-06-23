شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاج سنغالي "توقف قلبة" في مطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز عضو تجمع جدة الصحي الثاني، في إعادة نبض حاج سنغالي.

ووصل الحاج الى المركز الطبي بصالات الحج والعمرة، يعاني ألمًا في الصدر وصعوبة في التنفس، وجرى اتخاذ اللازم وإدخاله الى غرفة الطوارئ.

توقف النبض والنفس

وعند اخذ العلامات الحيوية توقف النبض والنفس وعلى الفور بدأت عملية الإنعاش القلبي الرئوي لمدة 30 دقيقة حتى استعادة النبض.



وبشكل عاجل جرى تحويل الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي لاستكمال علاج الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وعند وصول الحالة إلى قسم الطوارئ في المجمع الطبي، باشر الفريق الطبي المختص حالة الحاج.