75 ألف قضية منجزة بالمحاكم الجزائية

إقامة ولي
من جهته، أوضح المحامي عاصم الملا أن المحاكم الجزائية تستقبل الدعاوي التي ترفع من قِبل الأشخاص الذين ألحق بهم الضرر، ويطالبون بحقهم الخاص أمام المحكمة. وتُرفع الدعوى الجزائية الخاصة على المتهم إذا كان أهلا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن للمتهم ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليا. كما تستقبل المحكمة دعاوى الجرائم المعلوماتية، وكذلك جرائم النصب والاحتيال، وجرائم القذف والشتم وتشويه السمعة والمخدرات، وغيرها من القضايا.
إثبات الحكم
أوضح الملا أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مؤكدا أنه حسب المادة السادسة والثمانين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، فإنه متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن تُرفع دعوى جزائية أخرى ضد المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم. وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم، ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده.
أحكام جزائية بالمناطق
الرياض
21263
مكة المكرمة
22900
الشرقية
12545
جازان
6099
عسير
6355
المدينة المنورة
5289
القصيم
3407
تبوك
3369
الجوف
1976
حائل
1903
نجران
1786
الحدود الشمالية
1196
الباحة
1282
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