75 ألف قضية منجزة بالمحاكم الجزائية

بلغ عدد القضايا المنجزة في المحاكم الجزائية حتى منتصف 2024 نحو 75285 قضية، صدر فيها 89370 حكما. في المقابل، بلغ عدد القضايا المنجزة خلال العام الماضي 93.971 قضية، وعدد الاحكام 124.309، وذلك حسب المؤشر العدلي لوزارة العدل.

إقامة ولي

من جهته، أوضح المحامي عاصم الملا أن المحاكم الجزائية تستقبل الدعاوي التي ترفع من قِبل الأشخاص الذين ألحق بهم الضرر، ويطالبون بحقهم الخاص أمام المحكمة. وتُرفع الدعوى الجزائية الخاصة على المتهم إذا كان أهلا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن للمتهم ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليا. كما تستقبل المحكمة دعاوى الجرائم المعلوماتية، وكذلك جرائم النصب والاحتيال، وجرائم القذف والشتم وتشويه السمعة والمخدرات، وغيرها من القضايا.

إثبات الحكم

أوضح الملا أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مؤكدا أنه حسب المادة السادسة والثمانين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، فإنه متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن تُرفع دعوى جزائية أخرى ضد المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم. وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم، ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده.

أحكام جزائية بالمناطق

الرياض

21263

مكة المكرمة

22900

الشرقية

12545

جازان

6099

عسير

6355

المدينة المنورة

5289

القصيم

3407

تبوك

3369

الجوف

1976

حائل

1903

نجران

1786

الحدود الشمالية

1196

الباحة

1282