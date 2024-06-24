شاهد : صاحب مركبة يوثق تهشم الزجاج الخلفي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

صحيفة الخليج 365: وثق صاحب مركبة مقطع فيديو أظهر تهشم الزجاج الخلفي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأظهر الفيديو المتداول، السيارة متوقفة بجانب عدد من السيارات الأخرى، وتبين تهشم الزجاج.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "يبدو أن السيارة تعرضت للتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء داخل السيارة. وبسبب الاختلاف الحاد في درجات الحرارة بين الداخل والخارج، تسبب ذلك في تمدد الزجاج وتكسره".

وأضاف مغرد: "في فصل الصيف المفروض عدم إغلاق زجاج السيارة بالكامل وترك شيء بسيط جدا للتهوية".