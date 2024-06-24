شكرا لمتابعة خبر عن ‎إدراج المملكة وجهة سياحية معتمدة لـ الصينيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اُعتمدت المملكة كوجهة سياحية رسمية للسياح الصينيين ابتداءً من 1 يوليو 2024، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات ومذكرات التفاهم والتعاون المثمر والمشترك بين القطاع السياحي السعودي والصيني.

وقال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد الخطيب إن إدراج السعودية وجهة سياحية معتمدة ورسمية للسياح من جمهورية الصين الشعبية؛ يعد خطوة مهمة تتوج الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين القطاع السياحي السعودي – الصيني، إذ تستهدف فيها البلاد جذب أكثر من 5 ملايين سائح صيني بحلول العام 2030، كثالث أكبر مصدر للسياح القادمين إلى المملكة”، مؤكداً أن جميع الإمكانيات والتسهيلات مهيأة لاستقبال السياح من الصين؛ والترحيب بهم للاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية وملهمة.

فيما وصف سفير المملكة لدى الصين عبدالرحمن الحربي, اعتماد جمهورية الصين لـ “السعودية” وجهة سياحية لمجموعات السياح من الصين؛ بأنها خطوة إيجابية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في شتى المجالات، ويؤكد عمق العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة.

‎من جهته أوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين, أن اعتماد السعودية بصفتها وجهة سياحية رسمية للسياح من الصين؛ يؤكد النجاحات المستمرة التي تحققها الهيئة السعودية للسياحة بدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومشاركاتها في المعارض والمؤتمرات والمحافل الدولية التي نتج عنها سلسلة من الاجتماعات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات والقرارات المتخذة من الجانب السعودي والصيني، إضافة للتعاون المثمر والدور الملموس من قبل العديد من شركاء المنظومة السياحية من القطاع الخاص”.

‎ وأشار إلى أنه جرى اتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها ضمان تجربة سياحية سلسة وممتعة وآمنة للسائح الصيني؛ عبر تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وتخفيض تكاليفها، ورفع الطاقة الاستيعابية في الرحلات الجوية إلى أكثر من 130%، وتضمين اللغة الصينية بالمطارات والوجهات والمواقع السياحية والمنصات الرقمية لموقع “روح السعودية”، مع إتاحة أنظمة الدفع التي يفضلها السائح الصيني مثل “يونيون باي”، إضافة لإبرام عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية المرتبطة باستقطاب السائح الصيني، مثل شركة “تريب دوت كوم” وشركة “هواوي” وشركة “تن سنت”، وغيرها”.

‎ وقد جاءت هذه التصريحات في مشاركة السعودية في معرض ITB الذي أقيم مؤخرًا في مدينة شنغهاي الصينية، التي سلطت عبره منظومة السياحة السعودية الأضواء على العديد من القرارات والخطوات؛ التي تفتح آفاقًا جديدة من التعاون لجذب السياح من الصين، وتحسين تجربتهم السياحية، بداية من مرحلة التخطيط للزيارة واختيار الوجهة، وحتى العودة بالسلامة إلى وطنهم، حيث تضاعفت سعة المقاعد الجوية خلال 2024، كما أعلنت الخطوط السعودية عن إطلاق 9 رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض وجدة إلى المدن الرئيسية في الصين. وبهذا الصدد، كانت أعلنت ثلاث شركات طيران صينية “تشاينا آير، وشرق الصين، وجنوب الصين” عن رحلات مباشرة إلى مدن السعودية ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية في الرحلات الجوية إلى أكثر من 130%.