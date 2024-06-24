شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يستعرض سبل تعزيز العلاقات مع وزير الخارجية الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني، بالتزامن مع مشاركته في الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.