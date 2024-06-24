براءة اختراع لتصنيع فيلم أشعة سينية من مواد قابلة للتحلل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية براءة اختراع جديدة من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO)، وذلك عن ابتكار فيلم الأشعة السينية المصنع من مواد حيوية وطريقة تحضيره، للمخترعين بقسم الأحياء كلية العلوم الدكتور شريف حسين، والدكتور محمد العيسى، والدكتور حسن رديني، والدكتور ناصر إبراهيم، والدكتور محمد الزهراني، والأستاذ المشارك بقسم الرياضيات الدكتور سالم اليامي. ويعنى الاختراع بتصنيع أغشية حيوية نانوية عضوية قابلة للتحلل، بدلا من الأغشية الاصطناعية التي تستخدم في الوقت الحاضر في المختبرات والجراحة والطب الحيوي والهندسة الحيوية وطب الأسنان، واستخدم الاختراع الأغشية الحيوية النانوية العضوية القابلة للتحلل بدلا من الأفلام الاصطناعية، حيث يمكن للأغشية الحيوية النانوية العضوية المبتكرة إذابتها كمادة حيوية قابلة للتحلل، كما أنها مصنفة كصديقة للبيئة.

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