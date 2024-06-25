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القبض على 4 أشخاص نفذوا احتيالًا ماليًّا بـ 3.7 مليون ريال في 3 مناطق

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شكرا لقرائتكم القبض على 4 أشخاص نفذوا احتيالًا ماليًّا بـ 3.7 مليون ريال في 3 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 أشخاص في مناطق (الرياض والمدينة المنورة وجازان)؛ لتعاونهم مع تشكيل عصابي إجرامي خارج ، وتنفيذ عمليات احتيال مالي.

تشكيل إجرامي

وأضافت عبر منصة إكس أن المجرمين اتخذوا محلَّيْن تجاريَّيْن في مدينة الرياض ومحافظة الخرج وكرًا لاستخراج أرقام هواتف ثابتة وشرائح اتصال، وتمرير المكالمات المستخدمة في الاحتيال إلى تشكيل إجرامي خارج السعودية.

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نصب واحتيال

وأشارت إلى أن العصابة الاجرامية نفَّذت عمليات النصب والاحتيال المالي بانتحال صفة غير صحيحة لموظفي بنوك؛ للحصول على معلومات الحسابات البنكية السرية من ضحاياهم، واستولوا على نحو 3.7 مليون ريال بطرق غير نظامية، وقاموا بتحويلها إلى خارج السعودية من خلال 83 حادثة جنائية.

وقد تم إيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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