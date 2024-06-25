شكرا لقرائتكم خبر عن عملية معقدة تنقذ عين حاج إيراني في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في مركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ عين حاج إيراني يبلغ من العمر سبعين عامًا، بعد تعرضه لحالة طارئة تضمنت ارتفاعًا حادًا في ضغط العين وسقوط عدسة العين الداخلية، مما أثر على شبكية العين.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض وصل في حالة حرجة، حيث قام الفريق الطبي على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة لتقييم حالته بدقة، وكشفت النتائج عن ضرورة التدخل الجراحي العاجل للحفاظ على بصره.



أحدث التقنيات



أضاف التجمع أنه بفضل توفر أحدث التقنيات الطبية والخبرات المتقدمة، تم إجراء عملية جراحية شاملة تضمنت إزالة السائل الزجاجي ومعالجة ثقوب الشبكية، بالإضافة إلى إزالة عدسة العين المصابة. وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل الله.



وأكد التجمع الصحي أن الحاج سيتمكن من العودة إلى المدينة المنورة لإكمال رحلته بعد فترة نقاهة قصيرة، مما يعكس المستوى العالي للرعاية الصحية المقدمة في مدينة الملك عبدالله الطبية.



يذكر أن مركز صحة العين في المدينة الطبية يجري أسبوعيًا العديد من الإجراءات الطبية الطارئة المتعلقة بحالات الشبكية وغيرها، إذ يتميز بوجود كوادر طبية وتجهيزات حديثة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة مستمرة من وزارة الصحة لخدمة المواطنين وضيوف الرحمن.