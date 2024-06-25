شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تفتح باب القبول في 7 برامج للتعليم عن بُعد للعام 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول في برامج التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، في الكلية التطبيقية بدايةً من يوم الأحد 23 يونيو 2024م، وحتى يوم الخميس 27 يونيو 2024، حيث تطرح الجامعة في هذه المرحلة 7 برامج بنظام التعليم عن بُعد والمرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر موقع الكلية التطبيقية من هنا.