شكرا لقرائتكم خبر عن سماحة المفتي يستقبل في مكتبه المدير العام للتعليم بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي قدم للسلام على سماحته.

وفي بداية اللقاء رحب سماحته بالضيوف وأثنى على التعليم والقائمين عليه وعلى ما يقدمونه من جهود.

واستعرض الغامدي على سماحته ماحققته إدارة التعليم في الطائف والإنجازات والأهداف التي تم تحقيقها في المنطقة.