وزير الداخلية: حققنا إنجازات كبيرة في مكافحة المخدرات

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، إن الوزارة سخرت كل إمكانياتها في مكافحة المخدرات، بناء على توجيهات ودعم ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وأعلن وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، عبر منصة "إكس"، تحقيق إنجازات في مكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، بجهود استثنائية عبر خطط أمنية استباقية. وجدد وزير الداخلية التأكيد أن جهود الوزارة مستمرة في التصدي بقوة وصرامة لكل ما يهدد أمن دوت الخليج واستقراره.​



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