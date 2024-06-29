رياح وأتربة وأمطار.. اعرف خريطة الطقس اليوم على مناطق المملكة

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طقس السعودية اليوم

الحالة في البحر الأحمر

الحالة في الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة.وأشار المركز بحسب موقعه الرسمي، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.وبين أنها تمتد على طول الطريق الساحلي الواصل لمنطقة جازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران.ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.وبخصوص البحر الأحمر فالرياح السطحية، تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.كما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبيوتكون حالة البحر، خفيف الموج على الجزء الأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وبخصوص الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.كما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر، بينما تكون حالة البحر خفيف الموج.