شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. زرع أكثر من 62 ألف شجرة في الشوارع والميادين العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة محافظة جدة جهودها في أعمال التشجير والزراعة خلال شهر مايو، حيث نجحت في زراعة أكثر من 62,820 شجرة متنوعة في الشوارع الرئيسية والفرعية، الميادين العامة، الحدائق، وممرات المشاة، في إطار مساعيها لتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.



وأفاد تقرير الأمانة لشهر مايو بزراعة 1,800 متر مربع من المسطحات الخضراء، تضمنت 62,000 شتلة من الحوليات و820 شجرة وشجيرة.

بالإضافة إلى تنفيذ مغطيات التربة على مساحة 1,350 متر مربع وزراعة نباتات الأسيجة على مساحة 260 متر طولي.



تحسين المشهد الحضري

كما شملت عمليات تهيئة الحدائق أنشطة متعددة، من بينها تسميد وقص الإنجيلة، إزالة الحشائش الضارة، وصيانة ألعاب الأطفال والمماشي الرياضية والساحات.

وتمت صيانة شبكات الري وفوانيس الإضاءة والمظلات، مع تركيب مظلات جديدة على مساحة 400 متر مربع، بالإضافة إلى 12 كرسي جلوس و11 أداة رياضية وألعاب للأطفال.



وأكدت الأمانة استمرارها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في جميع المواقع، تحقيقًا لأهداف برنامج جودة الحياة.