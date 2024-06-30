السعودية تنضم إلى رابطة هيئات الأفلام الدولية

وتأتي عضوية هيئة الأفلام في الرابطة؛ لتنمية وتطوير قطاع صناعة الأفلام في المملكة، ووضع السينما المملكة على خارطة السينما العالمية، كما يُسهم الانضمام في تمكين شركات الإنتاج الوطنية والمواهب المحلية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة مع نظرائهم حول العالم. وتعد رابطة هيئات الأفلام الدولية منظمة عالمية غير ربحية تأسست في عام 1975م، وهي المنظمة العالمية الوحيدة التي يحمل عضويتها هيئات أفلام من مختلف الدول في القارات الست، وتركز على كل ما يمكِّن الهيئات وأصحاب المصلحة في الصناعة من تعزيز النمو الاقتصادي في قطاع إنتاج الأفلام بشكل عام، كما توفر شبكة ربط لمختلف الموارد والفرص التعليمية وفرص التمويل من مختلف الدول؛ ليستفيد منها هيئات الأفلام، وشركات الإنتاج السينمائي، والمحترفين في قطاع الأفلام؛ وذلك لتسهيل الإنتاج المشترك بين الدول.
يذكر أن انضمام هيئة الأفلام إلى رابطة هيئات الأفلام الدولية يأتي استمراراً لجهود الهيئة في تحقيق رؤيتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الأفلام، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الصناعة السينمائية السعودية على الصعيدين المحلي والعالمي.
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