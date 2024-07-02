شكرا لقرائتكم موجة حارة على بعض محافظات الرياض غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة غدًا وارتفاع في درجات الحرارة من 47- 48 درجة مئوية.

وبحسب مركز الأرصاد على منصة إكس، اليوم الاثنين: تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، فيما تشمل الحالة محافظات: الأفلاج، والخرج، والسليل.

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وتوقّع المركز في وقت سابق، نشاطًا في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: مكة المكرّمة، عسير وجازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.

كما لا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.