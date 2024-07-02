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موجة حارة على بعض محافظات الرياض غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة غدًا وارتفاع في درجات الحرارة من 47- 48 درجة مئوية.

وبحسب مركز الأرصاد على منصة إكس، اليوم الاثنين: تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، فيما تشمل الحالة محافظات: الأفلاج، والخرج، والسليل.

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طقس اليوم

وتوقّع المركز في وقت سابق، نشاطًا في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: مكة المكرّمة، عسير وجازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.

كما لا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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