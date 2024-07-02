شكرا لقرائتكم انطلاق موسم النحالين في محمية الإمام تركي بـ 17 ألف خلية نحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم عن انطلاق موسم النحالين بمشاركة 85 نحالًا حتى اليوم، إذ تعتبر المحمية من أفضل بيئات إنتاج عسل النحل الطبيعي.

موسم النحالين

ويبدأ موسم النحالين في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مع بداية شهر يوليو، ويستمر حتى نهاية شهر إبريل المقبل بإجمالي أكثر من 17,000 خلية نحل تنتج ثلاثة من أجود أنواع العسل تشمل عسل السدر البري والطلح وزهور الربيع.

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وتحرص هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على دعم وتمكين النحالين من خلال توفير الفرص الاقتصادية لدعم منتجات المشاركين من النحالين عبر إشراكهم في الأنشطة والفعاليات المحلية والعالمية ضمن جهود تفعيل دور المجتمع المحلي وإحياء الموروث الشعبي والتراثي لإنتاج عسل النحل.

نقاء البيئة

كما تحرص الهيئة على الالتزام بالمحافظة على نقاء البيئة الطبيعية وصون الحياة الفطرية والغطاء النباتي وضمان تطبيق معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تيسير إجراءات إصدار التصاريح اللازمة للنحالين في إطار تنفيذ الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية.

وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية بمساحة 91,500 كم2، وتمتاز بطبيعة خلابة وبيئة نقية وتنوع أحيائي فريد، إذ تضم أكثر من 138 نوعًا من الكائنات الفطرية ونحو 179 نوعًا نباتيًّا.