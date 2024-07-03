السعودية | ملتقى التحول الرقمي بعرعر يستعرض المنصات الرقمية وأثرها في تعزيز جودة الحياة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استعرض ملتقى “التحول الرقمي” الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، أبرز المنصات الرقمية وأثرها في تعزيز جودة الحياة في جلسات حوارية بحضور ومشاركة المختصين والخبراء من القطاع غير الربحي والقطاعين العام والخاص، وذلك بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

وتناولت الجلسات الحوارية أثر التحول الرقمي على الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، والتعريف بمنصة “قوى” ومساهمتها في توطين القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تناولت الجلسات ما نتج عن المنصة من 140 خدمة إلكترونية، والتعريف بإثر المنصات الرقمية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وما حققته من مكتسبات في توفير الوقت والجهد، ومنصة “مسار” للموظفين وآلية العمل بها, كما أبرز الملتقى منتجات التنمية الاجتماعية والنماذج التقنية الناشئة.

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