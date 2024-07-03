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رئيس الكشافة الإسلامية الأمريكية: جهود عظيمة تُقدمها المملكة لخدمة الحجاج

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ثمّن رئيس الكشافة الإسلامية الأمريكية القائد الكشفي سعيد احتشام نقفي, الجهود والخدمات المقدمة من حكومة المملكة العربية ، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وقاصدي المسجد النبوي الشريف، والتيسير عليهم لأداء نُسكهم.
وأشار في تصريح له خلال زيارته أمس الوفد الكشفي السعودي المشارك في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث، المُقام حالياً في مخيم ستراك بمدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي تُنظمه جمعية الكشاف المسلم الأمريكي ، إلى الجهود الكبيرة للكشافة السعودية وحضورها الفاعل في مختلف المناسبات الدولية ومنها المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الذي يلفتون الأنظار فيه بكل نسخة بما يقدمون من فعاليات تعكس مدى التطور الكشفي بالمملكة، ويقدمون رسالة للمشاركين بما تحظى به بلادهم من تقدم في مختلف المجالات.
الوفد الكشفي السعودي في المخيم الكشفي الإسلامي بمدينة هيوستن الأمريكية - واس

الكشافة السعودية

كما أشاد خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس , بدور الكشافة السعودية في خدمة الحجاج وحسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من قبلهم ومن قبل كافة القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، ما يدل ويوثق اهتمام المملكة وقيادتها الرشيدة - أيدها الله - بقاصدي الحرمين الشريفين.
الوفد الكشفي السعودي في المخيم الكشفي الإسلامي بمدينة هيوستن الأمريكية - واس

وكان الوفد السعودي خلال اليومين الماضيين قد شارك في العديد من الفعاليات التي شملت الحصول على شارات الهواية وشارات الجدارة، والعاب المخاطرة، وممارسة بعض المنافسات .
الوفد الكشفي السعودي في المخيم الكشفي الإسلامي بمدينة هيوستن الأمريكية - واس

يذكر أن المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث , يستمر حتى يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو 2024.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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