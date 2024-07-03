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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكشافة الإسلامية الأمريكية: جهود عظيمة تُقدمها المملكة لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ثمّن رئيس الكشافة الإسلامية الأمريكية القائد الكشفي سعيد احتشام نقفي, الجهود والخدمات المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وقاصدي المسجد النبوي الشريف، والتيسير عليهم لأداء نُسكهم.
وأشار في تصريح له خلال زيارته أمس الوفد الكشفي السعودي المشارك في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث، المُقام حالياً في مخيم ستراك بمدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي تُنظمه جمعية الكشاف المسلم الأمريكي ، إلى الجهود الكبيرة للكشافة السعودية وحضورها الفاعل في مختلف المناسبات الدولية ومنها المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الذي يلفتون الأنظار فيه بكل نسخة بما يقدمون من فعاليات تعكس مدى التطور الكشفي بالمملكة، ويقدمون رسالة للمشاركين بما تحظى به بلادهم من تقدم في مختلف المجالات.
وكان الوفد السعودي خلال اليومين الماضيين قد شارك في العديد من الفعاليات التي شملت الحصول على شارات الهواية وشارات الجدارة، والعاب المخاطرة، وممارسة بعض المنافسات الرياضية.
يذكر أن المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث , يستمر حتى يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو 2024.
وأشار في تصريح له خلال زيارته أمس الوفد الكشفي السعودي المشارك في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث، المُقام حالياً في مخيم ستراك بمدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي تُنظمه جمعية الكشاف المسلم الأمريكي ، إلى الجهود الكبيرة للكشافة السعودية وحضورها الفاعل في مختلف المناسبات الدولية ومنها المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الذي يلفتون الأنظار فيه بكل نسخة بما يقدمون من فعاليات تعكس مدى التطور الكشفي بالمملكة، ويقدمون رسالة للمشاركين بما تحظى به بلادهم من تقدم في مختلف المجالات.
الكشافة السعوديةكما أشاد خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس , بدور الكشافة السعودية في خدمة الحجاج وحسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من قبلهم ومن قبل كافة القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، ما يدل ويوثق اهتمام المملكة وقيادتها الرشيدة - أيدها الله - بقاصدي الحرمين الشريفين.
وكان الوفد السعودي خلال اليومين الماضيين قد شارك في العديد من الفعاليات التي شملت الحصول على شارات الهواية وشارات الجدارة، والعاب المخاطرة، وممارسة بعض المنافسات الرياضية.
يذكر أن المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث , يستمر حتى يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو 2024.