شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار غزيرة على أجزاء من جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير اليوم الجمعة، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
جازانونبه المركز من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من جازان تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_عسير - #أبها #أحد_رفيدة #الحرجة ...+3— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 11, 2024
للتفاصيل https://t.co/kcvHOyROv8 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/tNlzX7LXGL