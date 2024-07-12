شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار غزيرة على أجزاء من جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

جازان

عسير

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير اليوم الجمعة، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.ونبه المركز من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من جازان تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويُتوقع أن تشهد أجزاء من عسير أمطارًا غزيرة، تشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.