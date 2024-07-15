شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال هاتفي بين ولي العهد ودولة رئيس الوزراء البريطاني/عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة السيد كير ستارمر، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وهنأ سمو ولي العهد، دولة رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في بلاده.
وأشاد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء البريطاني، بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والسعي لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.