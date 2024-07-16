شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام والأحساء أعلى درجات حرارة في المملكة يوم الاثنين، وحسبما ذكر حساب المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، أن المدينين سجلتا 46 درجة مئوية.

وجاء في المرتبة الثانية كل من وادي الدواسر وشرورة بـ45 درجة، ثم الرياض والقيصومة ومكة المكرمة، وسجلت كل منها 44 درجة مئوية.

