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بالأرقام.. الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات حرارة في المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام والأحساء أعلى درجات حرارة في المملكة يوم الاثنين، وحسبما ذكر حساب المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، أن المدينين سجلتا 46 درجة مئوية.
وجاء في المرتبة الثانية كل من وادي الدواسر وشرورة بـ45 درجة، ثم الرياض والقيصومة ومكة المكرمة، وسجلت كل منها 44 درجة مئوية.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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