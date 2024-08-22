شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإنقاذ تعثر على جثة خامسة من ضحايا يخت "بايزيان" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استطاعت فرق الإنقاذ الذين يبحثون عن مفقودي حطام حادث اليخت الفاخر، انتشال جثة خامسة اليوم الخميس، بحسب أسوشيتد برس.

وحملت أطقم الإنقاذ كيس الجثمان إلى الشاطئ في ميناء بورتيشيلو، بينما واصل الغواصون البحث عن الشخص السادس المفقود.

ضحايا حادث غرق يخت "بايزيان"

وعثر على هذا الشخص الخامس​​​​، بعد يوم واحد من العثور على جثتي رائد الأعمال البريطاني مايك لينش وابنته البالغة من العمر 18 عامًا.

ولم يتحدد بعد موقع شخص واحد، مع سعي المحققين إلى معرفة سبب غرق اليخت بهذه السرعة الكبيرة.



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اليخت "بايزيان"

وكان اليخت غرق قبالة صقلية، خلال عاصفة في وقت مبكر يوم الاثنين الماضي.ويطلق عليه اليخت "بايزيان" ويبلغ طوله 56 مترا وكان يرفع العلم البريطاني، بينما بات على عمق 50 مترا تحت الماء.