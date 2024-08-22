مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



اقتحام المسجد الأقصى المبارك



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

#شاهد | مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة من الاحتلال pic.twitter.com/QKeHlPA6Qu

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 22, 2024



وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها، خاصة عند بوابات الأقصى، اضافة الى فرض قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.