شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك خالد تمنح لأول مرة درجة الدبلوم في تربية ورعاية الإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة الملك خالد في أبها لأول مرة عن منح درجة الدبلوم في تخصصات ترتبط بـ “تربية ورعاية الإبل”.

ويأتي ذلك عقب توقيع الجامعة اتفاقية تعاون مع نادي الإبل، وذلك دعما للأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بها، وفقا لـ”العربية”.

وسيركز هذا التعاون على تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل المهتمين بالإبل وإجراء برامج وأبحاث علمية لتقديم خدمات مجتمعية لتساهم في تنمية منطقة عسير.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لنادي الإبل، بندر الراشد أن الجامعة ستطلق الدبلوم بمساراته الأربعة، وسينطلق بالفصل الدراسي القادم.

ونوه بأنه سيتم إقامة تعاون مع جامعات أخرى لوضع تخصصات مستقبلية قادمة مختلفة عن تلك التي تم الإعلان عنها بجامعة الملك خالد.