شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 86 ألف شخص جنوب الصين بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أجلت السلطات الصينية أكثر من 86 ألف شخص في مقاطعة قوانغدونج جنوب البلاد، كإجراء وقائي بسبب الأمطار الغزيرة، إلى جانب تعليق خدمات السكك الحديدية ذات الصلة وتأجيل رحلات جوية.وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، نقلاً عن السلطات المحلية للأرصاد الجوية الصينية، أن ولمدة 21 ساعة تقريبًا شهدت 65 بلدة وحيًا فرعيًا في المقاطعة، أمطارًا غزيرة مع وصول منسوب هطول الأمطار إلى أكثر من 100 ميليمتر.بينما وصل المنسوب التراكمي الأقصى للأمطار إلى 247.9 ميليمتراً في حي فرعي بمدينة دونغقوان، ومن المتوقع هطول الأمطار حتى الغد.