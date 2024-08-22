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وزير خارجية السعودية يصل إلى العراق لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت صحيفة سبق بأن وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان وصل منذ قليل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

ومن المقرر ان يجري وزير الخارجية خلال الزيارة، مباحثات مع المسؤولين العراقيين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية والعراق؛ خاصة في ظل التطورات الإقليمية التي تتطلب التنسيق بين البلدين لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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