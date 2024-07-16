شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على عسير اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

