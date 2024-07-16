شكرا لقرائتكم معلومات عن جسر شورى أطول جسر مائي في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المهندس عبدالعزيز الخريجي اختصاصي أول بإدارة مشاريع البحر الأحمر الدولية: إن جسر شورى يمتد لـ 3.3 كم وهو أطول جسر مائي في المملكة.

أعلى معايير الالتزام البيئي

وتابع الخريجي، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الجسر يعد نقطة الوصل الرئيسية بين الساحل والجزيرة وتم تصميمه بناء على أعلى معايير الالتزام البيئي.

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وأكمل اختصاصي أول بإدارة مشاريع البحر الأحمر الدولية، أن جسر شورى روعي في تصميمه معايير الاستدامة أيضًا؛ وذلك تماشيًا مع سياسة الشركة بشأن تحسين البيئة.