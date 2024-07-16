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معلومات عن جسر شورى أطول جسر مائي في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - قال المهندس عبدالعزيز الخريجي اختصاصي أول بإدارة مشاريع البحر الأحمر الدولية: إن جسر شورى يمتد لـ 3.3 كم وهو أطول جسر مائي في المملكة.

أعلى معايير الالتزام البيئي

وتابع الخريجي، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الجسر يعد نقطة الوصل الرئيسية بين الساحل والجزيرة وتم تصميمه بناء على أعلى معايير الالتزام البيئي.

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وأكمل اختصاصي أول بإدارة مشاريع البحر الأحمر الدولية، أن جسر شورى روعي في تصميمه معايير الاستدامة أيضًا؛ وذلك تماشيًا مع سياسة الشركة بشأن تحسين البيئة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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