شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك،

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما. الإبلاغ عن المخالفين وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

