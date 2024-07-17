شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء "حراء العام" ينهون معاناة مواطن ستيني من كسور بالغة والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات العلاج

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الدمام - شريف احمد - تمكن قسم العلاج الطبيعي في مستشفى حراء العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنهاء معاناة مواطن ستيني بعد تعرضه لحادث مروري أدي إلى كسور بالغة.وذكر التجمع الصحي أن الحادث تسبب في إصابة المريض بتلف في الأعصاب وتأثر العين اليمنى، بالإضافة إلى إصابته بثلاثة كسور في الكتف الأيسر، وخمسة كسور في الجمجمة، وكسرين في الحوض، وكسر أسفل الظهر، وكسر في الفك، مما جعله غير قادر على المشي وأصبح طريح الفراش.وأشار التجمع إلى أنه تم إجراء عملية تثبيت للكسر، إلا أن المريض لم يتمكن من ثني الركبة أو المشي أو تحريك اليد أو القيام بالمهام اليومية بشكل طبيعي.وبعد مراجعته لقسم العلاج الطبيعي في مستشفى حراء، تم تقييم حالته ووضع خطة علاجية شاملة وطويلة الأمد.وأوضح التجمع أن المريض خضع لجلسات علاجية مكثفة أسبوعياً، بالإضافة إلى برنامج علاج منزلي، على مدار 4 أشهر وبمجموع 48 جلسة علاجية، مما أدى إلى تحسن حالته بشكل ملحوظ. بعد هذه الفترة، تمكن المريض من المشي باستخدام العكاز وممارسة حياته اليومية بنسبة 80%، مع استمرار الجلسات العلاجية لمواصلة التحسن.