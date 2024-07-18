شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيفية تسجيل العنوان الوطني عبر منصة أبشر والان نبدء بالتفاصيل

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر

اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم خدماتي، ثم الخدمات العامة.

اختيار خدمة العنوان الوطني.

تعبئة البيانات المطلوبة.

أهمية العنوان الوطني

الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر خدمات العنوان الوطني، إذ يمكن للمستفيدين عبر المنصة من تسجيل عناوينهم واستعراضها، وتعديلها، وغيرها من الخدمات التابعة للعناوين الوطنية.ويمكن للراغبين في تسجيل العنوان الوطني والاستفادة من خدماته، اتباع الخطوات التالية:وأكدت منصة أبشر إتاحة تسجيل عنوان جديد، واستعراض العناوين المسجلة مسبقًا، وتحديث العناوين، وإضافة الأفراد وحذفهم، وطباعة إثبات العناوين المسجلة مسبقًا.ويعد العنوان الوطني الهوية المكانية للأفراد، وموافق للمعايير العالمية، ويؤهل المواطن والمقيم لإتمام تعاملاته التجارية والحكومية بيسر وسهولة ومن مكان وجوده، من خلال نظام عنونة موحد وشامل لجميع مناطق ومدن المملكة، بما يسهم في سرعة تنفيذ الخدمات دون الحاجة لمراجعة تلك الجهات.