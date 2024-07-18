شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يُدشن مشروع مبنى السلامة والصحة المهنية بجامعة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم الخميس، مشروع مبنى إدارة السلامة والصحة المهنية بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز جهود إدارة السلامة والصحة المهنية في الجامعة، وتوفير بيئة عمل محفزة لمنسوبي الإدارة من خلال تجهيزات ومرافق متطورة.

مكتبة الملك فهد العامة وخلال زيارته، قام الأمير سعود بن جلوي بزيارة مكتبة الملك فهد العامة التابعة للوقف العلمي بالجامعة، حيث اطلع على تاريخ المكتبة وأقسامها المتنوعة، بما في ذلك مكتبة المبصرين، ومكتبة الطفل، ومكتبة المرأة، والمكتبة الوقفية. وأشاد سموه بالدور البارز الذي تقوم به مكتبة الملك فهد العامة في تطوير المعرفة وصناعة رواد الفكر.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على دعمه المتواصل لمشروعات الجامعة، مؤكداً أن افتتاح مبنى إدارة السلامة والصحة المهنية سيسهم في تطبيق الأسس العلمية والإجراءات الواضحة، والاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة، بهدف السيطرة على المخاطر ومنعها أو الحد منها، وتعزيز جاهزية الجامعة وفروعها لتنفيذ خطط السلامة والصحة المهنية، بما يضمن سلامة كافة منسوبي ومرتادي المدينة الجامعية وفروعها.