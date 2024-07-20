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الرياض.. ضبط 11 مقيمًا بتهمة تعطيل حركة السير ومضايقة المارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، 11 مقيمًا لتعطيلهم حركة السير ومضايقة المارة وتوثيق ذلك ونشره.
حسب بيان الأمن العام، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 10 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لتعطيلهم حركة السير ومضايقة المارة.

مكافحة جرائم المعلوماتية

كما جرى القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية حقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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