شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 11 مقيمًا بتهمة تعطيل حركة السير ومضايقة المارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، 11 مقيمًا لتعطيلهم حركة السير ومضايقة المارة وتوثيق ذلك ونشره.

حسب بيان الأمن العام، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 10 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لتعطيلهم حركة السير ومضايقة المارة. مكافحة جرائم المعلوماتية كما جرى القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية حقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.