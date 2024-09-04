الخارجية تتضامن مع مصر: اتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي نضعها في خانة عرقلة جهود الوساطة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن تضامنها الكامل مع مصر، مدينة "اتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي لها بخصوص معبر فيلادلفيا ونضع هذه الاتهامات في خانة عرقلة جهود الوساطة وإطالة أمد الأزمة".
وعبرت الوزارة عن تقديرها القوي للجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر لخفض التصعيد في المنطقة وللدور الفاعل والبناء الذي تضطلع به مع قطر والولايات المتحدة الاميركية في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
كما اعربت الوزارة عن تثمينها للمواقف المصرية التاريخية الداعمة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مثنية على مساعيها الصادقة والمستمرة لتجنيب لبنان والمنطقة حرباً مدمرة واسعة النطاق.
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